Mbappé : Sa relation «toxique» est terminée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir passé 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. L'attaquant français est parti en conflit de la capitale française et son adaptation a été difficile. Depuis le début de la saison, il semble avoir mis ça derrière puisqu'il a retrouvé une grande efficacité.

Désigné parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé n'a pas toujours laissé une bonne image dans la tête des supporters parisiens. L'attaquant français a subi énormément de critiques en plus du conflit avec le PSG. Bixente Lizarazu estime que cette période compliquée est terminée.

Mbappé s'est débarrassé du PSG Même si le conflit avec le PSG est toujours présent, Kylian Mbappé semble afficher un meilleur moral depuis quelque temps maintenant. Du moins ses performances sur le terrain actuelles ne sont pas aussi perturbées que l'année dernière. « Il a eu des périodes très fastes dans sa carrière. Mais là il n'est plus dans un environnement toxique. On sait que ça a été très très difficile avec le PSG. Il a été très critiqué, on lui trouvait tous les défauts du monde et il a remis les pendules à l'heure » commence Bixente Lizarazu dans Téléfoot.