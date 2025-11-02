Ce joueur du PSG craque, l'énorme punchline !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a affronté l'OGC Nice au Parc des Princes. Grâce à un but de Gonçalo Ramos, inscrit à la toute dernière seconde de la partie, le club de la capitale s'est imposé face aux Aiglons. Malgré tout, le buteur portugais a tenu à pousser un coup de gueule après le coup de sifflet final.

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté à l'OGC Nice au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont assuré l'essentiel, à savoir empocher les trois points, ce samedi après-midi.

