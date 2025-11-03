Kylian Mbappé : Le crève-coeur avec son ex

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé avec le maillot du PSG sur les épaules, les buts ont plu sur les défenses adverses : 256 fois pour être précis. Néanmoins, il n'a pas eu la possibilité de célébrer un Soulier d'or européen à Paris. Un point qu'il a évoqué dans la presse après avoir reçu cette récompense au Real Madrid.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Avec ses 256 réalisations, il devrait le rester pendant un bon moment. Cependant, malgré plusieurs dizaines de buts marqués à chacune de ses sept saisons passées dans la capitale, l'ex-numéro 7 du Paris Saint-Germain n'a jamais vu le Soulier d'or européen lui être décerné en tant que joueur du PSG.

«J'étais proche plusieurs fois de le gagner quand j'étais à Paris» La faute aux Lionel Messi, Ciro Immobile, Robert Lewandowski, Erling Braut Haaland et Harry Kane. Cependant, au terme de son premier exercice en tant que joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a inscrit 31 buts en Liga, faisant de lui le Soulier d'or européen. Une première dans sa riche carrière qu'il a évoqué pour Téléfoot. Un extrait diffusé dans l'émission de ce dimanche matin. « J'étais proche plusieurs fois de le gagner quand j'étais à Paris, finalement je le gagne ici à Madrid ».