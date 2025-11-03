«Il arrive...» : Luis Enrique annonce un renfort inattendu au PSG !

Le PSG compte sur ses jeunes espoirs du centre de formation pour gérer les nombreuses blessures du début de saison. Quentin Ndjantou totalise pour sa part sept apparitions avec l’équipe première, et n’a pas manqué de tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui s'est montré enthousiaste quant à son potentiel et sa mentalité.
Pour pallier les nombreuses absences sur blessure en début de saison, Luis Enrique a pu compter sur les jeunes titis du PSG. C’est notamment le cas de Quentin Ndjantou, qui totalise sept apparitions avec l’équipe première depuis le mois d’août. Interrogé sur l’ailier de 18 ans en conférence de presse, l’entraîneur du PSG s’est réjoui de pouvoir miser sur lui.
« Il arrive dans le meilleur moment »
« Il arrive très fort, il est surprenant. Un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité, il arrive dans le meilleur moment. Je suis très confiant, j'espère qu'il continuera à s'améliorer. Il est prêt à aider l'équipe première mais aussi les U19, les Espoirs si besoin... Je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe », s’est enflammé Luis Enrique, rapporté par RMC.
« C’est une fierté »
Quentin Ndjantou savoure quant à lui le temps de jeu offert par Luis Enrique, notamment en Ligue des champions avec deux entrées contre le FC Barcelone et Bayer Leverkusen. « Sur le coup, je n'ai pas réalisé tout de suite, mais en tout cas c'est une grosse fierté parce que ce sont de longues semaines de travail pour en arriver là, confiait récemment le titi de 18 ans, interrogé par Téléfoot. Et je remercie le coach de m'avoir fait confiance. Je suis issu du PSG, je suis un Titi donc jouer avec les pros, c'est une fierté. Je suis très content de jouer avec de grands joueurs. »