«Il arrive...» : Luis Enrique annonce un renfort inattendu au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG compte sur ses jeunes espoirs du centre de formation pour gérer les nombreuses blessures du début de saison. Quentin Ndjantou totalise pour sa part sept apparitions avec l’équipe première, et n’a pas manqué de tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui s'est montré enthousiaste quant à son potentiel et sa mentalité.

Pour pallier les nombreuses absences sur blessure en début de saison, Luis Enrique a pu compter sur les jeunes titis du PSG. C’est notamment le cas de Quentin Ndjantou, qui totalise sept apparitions avec l’équipe première depuis le mois d’août. Interrogé sur l’ailier de 18 ans en conférence de presse, l’entraîneur du PSG s’est réjoui de pouvoir miser sur lui.

« Il arrive dans le meilleur moment » « Il arrive très fort, il est surprenant. Un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité, il arrive dans le meilleur moment. Je suis très confiant, j'espère qu'il continuera à s'améliorer. Il est prêt à aider l'équipe première mais aussi les U19, les Espoirs si besoin... Je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe », s’est enflammé Luis Enrique, rapporté par RMC.