Le PSG annonce deux renforts et s’enflamme !

Absents depuis plusieurs semaines, Joao Neves et Fabian Ruiz ont tous les deux fait leur retour la semaine dernière. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Bayern Munich, Vitinha s’est réjoui de les voir revenir, mais estime que peu importe le milieu de terrain aligné, le PSG « sera prêt ».

Petit à petit, le PSG en train de récupérer un effectif presque au complet. La semaine dernière, Luis Enrique a de nouveau perdu Désiré Doué, mais a récupéré Joao Neves et Fabian Ruiz. Le premier est entré en jeu contre Lorient (1-1), avant d’être titulaire face à l’OGC Nice (1-0) samedi, tandis que le second a pu disputer 25 minutes face aux Aiglons.

« Ça fait du bien d'avoir le groupe presque au complet » Des retours bienvenus pour le PSG après plusieurs semaines d’absence en raison de problèmes musculaires. D’autant plus dans l’optique de la réception du Bayern Munich mardi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions.