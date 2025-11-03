PSG - Luis Enrique : La déclaration d’amour en direct !

Axel Cornic

Il y a encore un an, Luis Enrique était très critiqué et certains réclamaient même son départ du Paris Saint-Germain. Mais tout a changé depuis et pas qu’un peu, puisque l'Espagnol est devenu l’un des entraineurs les plus suivis d’Europe, rapportant notamment au club parisien la première Ligue des Champions de son histoire.

C’est la revanche de Luis Enrique. Après avoir insisté pour imposer ses idées à Paris, l’ancien du FC Barcelone en récolte finalement les fruits. Car son PSG n’a pas seulement réussi à décrocher le Graal avec la victoire en Ligue des Champions, mais a également construit l’une des meilleures équipes de la planète football.

« Avec ce qu'il a fait la saison dernière, Luis Enrique s'est acheté la paix sociale » Son talent est désormais reconnu aux quatre coins de l’Europe, même du côté de Marseille. « Avec ce qu'il a fait la saison dernière, Luis Enrique s'est acheté la paix sociale » a assuré Éric Di Meco, vainqueur de la Ligue des Champions avec l’OM en 1993.