PSG - Luis Enrique : La déclaration d’amour en direct !

Il y a encore un an, Luis Enrique était très critiqué et certains réclamaient même son départ du Paris Saint-Germain. Mais tout a changé depuis et pas qu’un peu, puisque l'Espagnol est devenu l’un des entraineurs les plus suivis d’Europe, rapportant notamment au club parisien la première Ligue des Champions de son histoire.
C’est la revanche de Luis Enrique. Après avoir insisté pour imposer ses idées à Paris, l’ancien du FC Barcelone en récolte finalement les fruits. Car son PSG n’a pas seulement réussi à décrocher le Graal avec la victoire en Ligue des Champions, mais a également construit l’une des meilleures équipes de la planète football.
« Avec ce qu'il a fait la saison dernière, Luis Enrique s'est acheté la paix sociale »
Son talent est désormais reconnu aux quatre coins de l’Europe, même du côté de Marseille. « Avec ce qu'il a fait la saison dernière, Luis Enrique s'est acheté la paix sociale » a assuré Éric Di Meco, vainqueur de la Ligue des Champions avec l’OM en 1993.
« C’est une sacrée gymnastique qu’il est en train de faire ! »
« Là, il doit gérer le championnat et une qualification en C1 avec des blessés, en intégrant des jeunes... et pour le moment, il est 1er en L1 et devant en Ligue des Champions » a poursuivi Di Meco, sur RMC. « C’est une sacrée gymnastique qu’il est en train de faire ! En plus, il a marqué les esprits lors de ce fameux match contre le FC Barcelone ».