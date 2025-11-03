«C’est le meilleur» : Le PSG annonce un sacré renfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent durant un mois et demi, Ousmane Dembélé a connu une petite frayeur en ressentant une douleur à l’ischio-droit il y a quelques jours, incitant Luis Enrique à ne pas le titulariser face à l’OGC Nice. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a rassuré concernant l’état de son Ballon d’Or.

Les supporters du PSG, et le staff de Luis Enrique aussi sans doute, ont eu une frayeur samedi en apercevant Ousmane Dembélé se plaindre après le match contre l’OGC Nice. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a-t-il lancé à ses coéquipiers au moment de célébrer, lui qui n’a disputé qu’une vingtaine de minutes face aux Aiglons après avoir ressenti une douleur quelques jours auparavant. Ousmane Dembélé était bien présent à l’entraînement ce lundi et sera en mesure de tenir sa place contre le Bayern Munich.

« Je le vois bien, il est content » « Dans ce genre de match, tu veux toujours jouer avec les meilleurs. Ousmane est Ballon d’or, c’est le meilleur. Il faut demander au coach, moi je le vois bien, il est content, a indiqué Vitinha, présent en conférence de presse à la veille du choc en Ligue des champions. Quand il est sur le terrain, c’est toujours mieux pour nous. » Présent devant les journalistes quelques minutes plus tard, Luis Enrique a confirmé la tendance.