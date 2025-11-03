PSG : Un «joueur très important» annoncé par Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Profitant des nombreuses absences, Senny Mayulu enchaîne les rencontres depuis le début de la saison et prend de plus en plus d’importance au PSG. Un joueur « très important » pour le club de la capitale, comme l’a confié Luis Enrique ce lundi en conférence de presse, lui qui apprécie notamment sa polyvalence.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, c’est Senny Mayulu qui a été aligné d’entrée samedi, lors de la victoire du PSG face à l’OGC Nice (1-0). Le joueur âgé de 19 ans pourrait bien enchaîner mardi face au Bayern Munich en Ligue des champions, lui qui fait le bonheur de son entraîneur.

« Je suis très content de ce que je vois de Senny » « C'est un joueur très important pour nous, pour sa qualité individuelle, technique et physique, mais aussi pour sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça me permet de profiter de sa qualité pendant les matchs, quand j'ai besoin de changer les joueurs. Il est encore en train de s'améliorer, je suis très content de ce que je vois de Senny et des joueurs du centre de formation », a confié Luis Enrique ce lundi en conférence de presse.