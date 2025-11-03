Dembélé : Le PSG a déjà choisi son remplaçant !

Amadou Diawara

Gêné à la cuisse droite lors des deux derniers matchs du PSG, Ousmane Dembélé devrait être apte pour la réception du Bayern ce mardi soir. Toutefois, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait être sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Dans un tel scénario, Senny Mayulu devrait être titularisé en pointe au Parc des Princes.

Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a manqué près d'un mois et demi de compétition. De retour depuis peu, le numéro 10 du PSG souffre toujours.

PSG-Bayern : Dembélé sur le banc au coup d'envoi ? Dans une vidéo captée par Ligue 1+ ce samedi, Ousmane Dembélé s'est plaint de douleurs là où il s'est blessé dernièrement, et ce, auprès d'Achraf Hakimi. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a grimacé la star du PSG en se touchant la cuisse droite.