Dembélé - Doué : Le coup de pression inattendu au PSG !

Pierrick Levallet

À quelques heures du choc face au Bayern Munich, une certaine inquiétude règne au PSG. Le club de la capitale sera privé de Désiré Doué et l’incertitude entoure Ousmane Dembélé. De ce fait, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient être mis sous pression ce mardi alors qu’ils ne sont pas vraiment dans une forme optimale.

Ce mardi soir, le PSG a un rendez-vous important en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. L’ogre bavarois est indomptable depuis le début de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique sera privé d’une arme offensive importante pour la rencontre.

Barcola et Kvaratskhelia sous pression à cause de Dembélé et Doué ? En effet, le PSG sera privé de Désiré Doué, touché à la cuisse et qui devrait être indisponible au moins jusqu’à début 2026. À cela, il faut ajouter une certaine incertitude pour Ousmane Dembélé, qui ressentirait des sensations étranges en ce moment. Comme le rapporte L’Equipe, cela placerait ainsi Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sous pression, alors qu’ils ne sont pas vraiment dans une forme optimale.