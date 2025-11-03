Le meilleur du monde au PSG : Le gros coup de Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi n’a cessé de progresser jusqu’à être considéré aujourd’hui comme le meilleur latéral droit du monde. Un niveau de performance que l’international marocain met sur le compte du travail effectué sur et en dehors du terrain, mais également par la maturité acquise ces deux dernières années avec Luis Enrique.

« C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. » Pour Luis Enrique cela ne fait pas de doute, Achraf Hakimi est aujourd'hui le meilleur joueur du monde à son poste. L’international marocain (88 sélections) a beaucoup progressé depuis son arrivée au PSG en provenance de l’Inter Milan, jusqu’à atteindre un niveau de performance impressionnant en 2025.

« J'ai pris plus de responsabilités » « Comment j’ai atteint ce niveau de performance ? Je pense que j'ai beaucoup travaillé en dehors du terrain, et sur le terrain surtout, j'ai pris plus de responsabilités. Je me sens à l'aise avec mes coéquipiers et l'entraîneur. Et finalement, cela se reflète dans mes performances sur le terrain », a confié Achraf Hakimi, dans un entretien accordé aux médias du PSG.