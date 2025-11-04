50M€ : Le PSG a trouvé le successeur de Dembélé ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, Bradley Barcola fait l’objet de quelques critiques au PSG. L’international français fait preuve d’une certaine maladresse devant le but, et est moins tranchant que d’habitude dans le jeu. Ces attaques étaient d’ailleurs destinées à Ousmane Dembélé il y a encore un an, avant que le Ballon d’Or 2025 ne corrige le tir.

Recruté pour 50M€ au PSG lors de l’été 2023, Bradley Barcola semblait avoir fait de gros progrès dans son jeu. L’international français était plus tranchant, et surtout beaucoup plus décisif. Mais depuis quelques temps, l’ailier de 23 ans semble être retombé dans ses travers. L’ancien de l’OL fait de nouveau preuve d’une grande maladresse devant le but, ce qui lui attire plusieurs critiques.

Barcola, le même problème que Dembélé Comme le rapporte L’Equipe, Bradley Barcola cristalliserait même frustration et déception. L’attaquant du PSG peine à se révéler comme un leader offensif. Ses dribbles sont également moins décisifs, surtout lorsqu’il est pris par deux défenseurs. Enfin, le Français s’emmêle parfois dans des foulées trop longues, à l’instar d’Ousmane Dembélé il y a un an. Le Ballon d’Or 2025 avait d’ailleurs eu droit aux mêmes critiques avant de corriger le tir.