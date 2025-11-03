PSG - Transfert à 200M€ : C’est acté pour Lamine Yamal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les récentes révélations de Romain Molina font état d'un vif intérêt du PSG pour Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone. Mais qu'en est-il vraiment ? Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, indique que ce transfert estimé aux alentours de 200M€ n'entre absolument pas dans le projet mis en place par Luis Enrique et Luis Enrique. Le PSG semble donc avoir tranché...

Lamine Yamal (18 ans) au PSG, faut-il vraiment y croire ? Il se murmure que le profil du jeune crack offensif du FC Barcelone serait fortement désiré du côté de Doha, au Qatar, comme l'a récemment confié Romain Molina sur sa chaine Youtube : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a-t-il révélé sur l'intérêt du PSG pour Yamal.

« Pas de feu vert pour une arrivée de Yamal » De son côté, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins n'a pas du tout le même son de cloche en ce qui concerne Yamal au PSG : « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal », a confié Hawkins pour Aliotalk.