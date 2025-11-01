Transfert à 0€ au PSG en 2026 : Il vend déjà la mèche ?

Agent d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, Moussa Sissoko est aujourd’hui très important au PSG. D’ailleurs, cela pourrait ne faire que se renforcer à l’avenir pour celui qui a une relation très proche avec Nasser Al-Khelaïfi. En effet, d’autres joueurs de Moussa Sissoko pourraient débarquer à Paris. A commencer par Dayot Upamecano, aujourd’hui au Bayern Munich ?
International français de 27 ans, Dayot Upamecano fait aujourd’hui le bonheur du Bayern Munich. Mais cela sera-t-il encore le cas la saison prochaine ? Le défenseur central est en fin de contrat et s’il est question d’une possible prolongation, le voir partir libre de la Bavière à l’été 2026 est également une possibilité. Où pourrait alors rebondir Upamecano si tel était le cas ? L’option PSG serait alors une évidence.
Upamecano au PSG en 2026 ?
A en croire Fabrice Hawkins, si Dayot Upamecano quitte libre le Bayern Munich, il ne serait pas surprenant de le voir au PSG. En effet, pour Aliotalk, évoquant les futurs transferts du club de la capitale, le journaliste de RMC a confié : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition ».
« Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano »
« Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich », a poursuivi Fabrice Hawkins alors que Dayot Upamecano a le même agent que Dembélé ou Doué, Moussa Sissoko.