Transfert à 0€ au PSG en 2026 : Il vend déjà la mèche ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Agent d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, Moussa Sissoko est aujourd’hui très important au PSG. D’ailleurs, cela pourrait ne faire que se renforcer à l’avenir pour celui qui a une relation très proche avec Nasser Al-Khelaïfi. En effet, d’autres joueurs de Moussa Sissoko pourraient débarquer à Paris. A commencer par Dayot Upamecano, aujourd’hui au Bayern Munich ?

International français de 27 ans, Dayot Upamecano fait aujourd’hui le bonheur du Bayern Munich. Mais cela sera-t-il encore le cas la saison prochaine ? Le défenseur central est en fin de contrat et s’il est question d’une possible prolongation, le voir partir libre de la Bavière à l’été 2026 est également une possibilité. Où pourrait alors rebondir Upamecano si tel était le cas ? L’option PSG serait alors une évidence.

Upamecano au PSG en 2026 ? A en croire Fabrice Hawkins, si Dayot Upamecano quitte libre le Bayern Munich, il ne serait pas surprenant de le voir au PSG. En effet, pour Aliotalk, évoquant les futurs transferts du club de la capitale, le journaliste de RMC a confié : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition ».