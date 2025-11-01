Transfert - Un crack à l’OL : L’opération à 4,5M€ confirmée !

Pierrick Levallet

Après avoir perdu de nombreux joueurs importants cet été, l’OL préparerait un joli coup sur le mercato cet hiver. En quête d’un nouvel attaquant, le club rhodanien travaillerait activement sur le prêt d’Endrick. Le Real Madrid attendrait toutefois un certain montant pour céder l’international auriverde, et la tendance se confirme à l’étranger.

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL, notamment dans le secteur offensif. Afin de rééquilibrer sa balance financière, le club rhodanien s’est séparé de joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont recruté Martin Satriano pour offrir une nouvelle solution à Paulo Fonseca en attaque.

L'OL avance sur le dossier Endrick Mais l’entraîneur de l’OL manque encore d’options dans ce secteur. Les pensionnaires de la Ligue 1 envisageraient donc de recruter un nouveau buteur dès cet hiver. Et dans cette optique, le nom d’Endrick a été évoqué ces derniers jours. L’OL serait même plutôt bien avancé sur le dossier du prêt de l’international auriverde.