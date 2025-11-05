OM - De Zerbi : La discussion révélée avec un autre entraîneur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille d’affronter l’OM au Vélodrome, Ivan Juric a évoqué ses relations avec Roberto De Zerbi et Pablo Longoria en conférence de presse. L’entraîneur de l’Atalanta a encensé le président marseillais, le décrivant comme quelqu’un de « compétent et passionné » et avec qui il a déjà eu l’occasion d’échanger par le passé.

Ce mercredi, à l’occasion du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Atalanta, Ivan Juric va retrouver un entraîneur qu’il connait bien en la personne de Roberto De Zerbi, mais également Pablo Longoria. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, le technicien croate a évoqué ses relations avec les deux hommes.

Juric parle de ses relations avec De Zerbi et Longoria « Roberto vient de Brescia, donc il y a une grande rivalité avec Bergame, mais il sent ce match encore plus fort », a déclaré Ivan Juric, en référence à la rivalité entre l’Atalanta et Brescia, dont Roberto De Zerbi était un ultra, avant de parler du président de l’OM.