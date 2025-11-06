Urgence à l'OM, l'annonce de Benatia !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a été battu par l'Atalanta au stade Vélodrome. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a analysé la défaite des siens. D'après le directeur sportif marocain, l'OM doit très vite se ressaisir.

Ce mercredi soir, l'OM a reçu l'Atalanta au Védodrome, et ce, pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés face à la Dea (0-1). Présent en zone mixte après la défaite de l'OM, Medhi Benatia a tiré la sonnette d'alarme.

«Il faut absolument gagner avant la trêve» « Moi, je regarde surtout la prestation. En première mi-temps, on est capable de faire beaucoup mieux, surtout les 20 premières minutes. Ce sont des choses qui doivent nous servir. On doit continuer à travailler, à s'améliorer là-dessus. Quand on commence à jouer avec le frein à main et de la retenue, on n'est pas cette équipe capable d'enflammer les matchs. Il faut vite se concentrer sur ce qui arrive, Brest, un match difficile, qu'il faut absolument gagner avant la trêve », a affirmé Medhi Benatia, avant d'en rajouter une couche.