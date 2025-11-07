De Zerbi à l'OM : Il dit stop en direct !

Roberto De Zerbi semble faire vaciller la confiance de certains de ses plus grands partisans ces derniers temps. C'est notamment le cas de Walid Acherchour. Le consultant de RMC et de Winamax a évoqué après la nouvelle défaite de l'OM en Ligue des champions la perdition totale de sens dans le coaching de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Il ne fait pas bon vivre à Marseille ces derniers temps. Hormis la victoire poussive de l'OM acquise sur la pelouse d'Auxerre samedi (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi restent sur trois défaites et un nul en quatre matchs toutes compétitions confondues. Battu par l'Atalanta pour la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir (0-1), Roberto De Zerbi a définitivement perdu l'un de ses partisans dans le paysage médiatique : Walid Acherchour.
«Je ne peux plus accompagner ce chemin»
« Il y a un chemin que prend Roberto De Zerbi que je ne peux plus accompagner. Je suis un de ses plus grands fans et je l'ai souvent défendu. Mais il y a des déclarations, des compositions d'équipe et des lectures de match que je ne peux plus accompagner. Ce matin (ndlr mercredi) j'ai dit que je ne comprenais pas le système de jeu, et je ne l'ai toujours pas compris ce soir. Faire cette défense à 5 où c'est encore une fois Murillo le plus haut sur le terrain qui doit faire les différences. Je ne peux pas accompagner ce chemin. Quand il t'explique que Vermeeren ne peut pas jouer dans cette équipe. Quand je vois le match d'O'Riley avec le ballon, je ne peux plus accompagner ce chemin. Là, c'est trop ». a assuré le chroniqueur de Winamax sur le plateau du Winamax FC mercredi soir.
«Pourquoi tu me mets un joueur qui doit déjà être sur le banc à un autre poste alors qu'au sien il est déjà cataclysmique»
Aux yeux du consultant de RMC, l'une des plus grosses bavures de Roberto De Zerbi réside dans le fait de laisser Matt O'Riley sur le terrain en position défensive après la sortie de CJ Egan-Riley, engendrant le but encaissé en toute fin de match d'une frappe lointaine de Lazar Samardzic. « Arriver à 0-0 avec cette situation de penalty, c'est déjà un miracle pour l'Olympique de Marseille parce que son plan de jeu est défaillant. Il envoie encore un signal de frilosité à son équipe. Rulli te sauve encore avec un penalty. Encore à la limite de concéder l'ouverture du score à plusieurs reprises dans le match. Si je suis devant la télé et que tu me dis que c'est l'OM de (Gennaro) Gattuso ou de (Jean-Louis) Gasset contre l'Atalanta en 2024, je te crois. Comment je vais expliquer aux détracteurs de Roberto De Zerbi quand je vois le rendu de ce soir, la plus-value du coach ? Comment je vais expliquer le choix d'O'Riley troisième défenseur central quand Egan-Riley sort ? C'est impossible. Il y a la situation du penalty qui est un vol, mais qui est sur le buteur de l'Atalanta ? Pourquoi tu me mets un joueur qui doit déjà être sur le banc depuis belle lurette à un autre poste alors qu'au sien il est déjà cataclysmique ? Comment tu ne changes pas de structure pour terminer la rencontre alors que ton système de jeu n'a pas du tout fonctionné ? Combien de temps ça va durer ? Depuis la 25ème minute du match contre Lens (1-2), on ne peut pas m'expliquer que le football prôné par De Zerbi est maîtrisé et travaillé. C'est un brouillon footballistique ce soir ». Walid Acherchour a donc quitté le train Roberto De Zerbi.