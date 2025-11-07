De Zerbi à l'OM : Il dit stop en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi semble faire vaciller la confiance de certains de ses plus grands partisans ces derniers temps. C'est notamment le cas de Walid Acherchour. Le consultant de RMC et de Winamax a évoqué après la nouvelle défaite de l'OM en Ligue des champions la perdition totale de sens dans le coaching de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Il ne fait pas bon vivre à Marseille ces derniers temps. Hormis la victoire poussive de l'OM acquise sur la pelouse d'Auxerre samedi (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi restent sur trois défaites et un nul en quatre matchs toutes compétitions confondues. Battu par l'Atalanta pour la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir (0-1), Roberto De Zerbi a définitivement perdu l'un de ses partisans dans le paysage médiatique : Walid Acherchour.

«Je ne peux plus accompagner ce chemin» « Il y a un chemin que prend Roberto De Zerbi que je ne peux plus accompagner. Je suis un de ses plus grands fans et je l'ai souvent défendu. Mais il y a des déclarations, des compositions d'équipe et des lectures de match que je ne peux plus accompagner. Ce matin (ndlr mercredi) j'ai dit que je ne comprenais pas le système de jeu, et je ne l'ai toujours pas compris ce soir. Faire cette défense à 5 où c'est encore une fois Murillo le plus haut sur le terrain qui doit faire les différences. Je ne peux pas accompagner ce chemin. Quand il t'explique que Vermeeren ne peut pas jouer dans cette équipe. Quand je vois le match d'O'Riley avec le ballon, je ne peux plus accompagner ce chemin. Là, c'est trop ». a assuré le chroniqueur de Winamax sur le plateau du Winamax FC mercredi soir.