Trois renforts arrivent à l'OM, c'est imminent !

Ces dernières semaines, l'OM de Pablo Longoria est frappé par une pénurie de joueurs. En effet, plusieurs membres de l'effectif marseillais sont actuellement à l'infirmerie. Mais heureusement pour Roberto De Zerbi, trois de ses protégés pourraient être de retour la semaine prochaine : Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia.
Roberto De Zerbi a un problème à l'OM ces dernières semaines. En effet, le coach marseillais voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Depuis la réception du SCO d'Angers (2-2, le 29 octobre), l'OM est privé de six joueurs au total : Amine Gouiri, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré.
L'OM va retrouver Balerdi, Kondogbia et Medina ?
Pour la réception de Brest ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi pourrait récupérer Timothy Weah. Et la semaine prochaine, trois nouveaux joueurs pourraient retrouver la compétition : Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia.
«La semaine prochaine, des joueurs blessés reviendront dans le groupe»
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur les possibles retours de Facundo Medina, Leonardo Balerdi et de Geoffrey Kondogbia. « (Leonardo) Balerdi n'est pas là (pour Brest), (Geoffrey) Kondogia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. On n'est pas encore sorti de cette situation avec les blessures. A partir de la semaine prochaine, des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être (Facundo) Medina, Kondogbia sera à 100% », a confié l'entraineur de l'OM.