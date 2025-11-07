Trois renforts arrivent à l'OM, c'est imminent !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, l'OM de Pablo Longoria est frappé par une pénurie de joueurs. En effet, plusieurs membres de l'effectif marseillais sont actuellement à l'infirmerie. Mais heureusement pour Roberto De Zerbi, trois de ses protégés pourraient être de retour la semaine prochaine : Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia.

Roberto De Zerbi a un problème à l'OM ces dernières semaines. En effet, le coach marseillais voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Depuis la réception du SCO d'Angers (2-2, le 29 octobre), l'OM est privé de six joueurs au total : Amine Gouiri, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré.

L'OM va retrouver Balerdi, Kondogbia et Medina ? Pour la réception de Brest ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi pourrait récupérer Timothy Weah. Et la semaine prochaine, trois nouveaux joueurs pourraient retrouver la compétition : Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia.