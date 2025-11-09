PSG : Il imite Luis Enrique, le coup de poker surprise !

Alexis Brunet

Ce dimanche soir, l’OL reçoit le PSG en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Paulo Fonseca, qui est privé de nombreux cadres, a décidé d’innover en plaçant Rachid Ghezzal en position de faux numéro neuf. Un coup qui rappelle ce que Luis Enrique a l’habitude de faire avec sa propre équipe.

Actuellement troisième de Ligue 1, le PSG se rend sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir et cherchera à reprendre son trône. Malheureusement, pour y arriver, Luis Enrique sera privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous actuellement blessés.

Rachid Ghezzal titularisé en faux numéro neuf Du côté de l’OL, Paulo Fonseca doit aussi faire sans plusieurs joueurs, dont Malick Fofana, Pavel Sulc et Ernest Nuamah en attaque. Paulo Fonseca a donc décidé d’innover et de tenter un coup en titularisant Rachid Ghezzal en position de faux numéro neuf, selon les informations de L’Équipe. L’entraîneur portugais imite donc Luis Enrique qui fonctionne souvent de la sorte avec le PSG.