Transfert à 40M€ : Il hallucine au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a décidé de faire appel à Lucas Chevalier pour le poste de gardien. Le club avait coché le nom du Français depuis quelque temps et il a fini par débarquer pour 40M€. Depuis son arrivée, il présente un bilan assez mitigé et il a encore été pointé du doigt après le match face à l'OL dimanche.

Pris par surprise sur le deuxième but de l'OL dimanche, Lucas Chevalier peine encore à convaincre. Son adaptation dans la capitale suscite encore beaucoup de réactions. Pour Ludovic Obraniak, ancien milieu de terrain, il va devoir prouver sa valeur un peu plus dans les mois à venir.

« Très sincèrement, le niveau pour jouer au PSG, Lucas Chevalier l’a » Recruté à Lille, Lucas Chevalier a débarqué dans une équipe championne d'Europe et forcément, le niveau est monté d'un cran. Le Français de 23 ans peine encore à déployer son meilleur niveau. « Très sincèrement, le niveau pour jouer au PSG, Lucas Chevalier l’a. Mais pour l’instant, il ne le montre pas. Je ne le reconnais pas, j’ai même l’impression qu’il a rétréci. Il faut qu’il arrive à passer le cap de cette agressivité » démarre Obraniak dans L'Equipe du Soir.