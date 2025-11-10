Transfert à 40M€ : Il hallucine au PSG !

L'été dernier, le PSG a décidé de faire appel à Lucas Chevalier pour le poste de gardien. Le club avait coché le nom du Français depuis quelque temps et il a fini par débarquer pour 40M€. Depuis son arrivée, il présente un bilan assez mitigé et il a encore été pointé du doigt après le match face à l'OL dimanche.
Pris par surprise sur le deuxième but de l'OL dimanche, Lucas Chevalier peine encore à convaincre. Son adaptation dans la capitale suscite encore beaucoup de réactions. Pour Ludovic Obraniak, ancien milieu de terrain, il va devoir prouver sa valeur un peu plus dans les mois à venir.
« Très sincèrement, le niveau pour jouer au PSG, Lucas Chevalier l’a »
Recruté à Lille, Lucas Chevalier a débarqué dans une équipe championne d'Europe et forcément, le niveau est monté d'un cran. Le Français de 23 ans peine encore à déployer son meilleur niveau. « Très sincèrement, le niveau pour jouer au PSG, Lucas Chevalier l’a. Mais pour l’instant, il ne le montre pas. Je ne le reconnais pas, j’ai même l’impression qu’il a rétréci. Il faut qu’il arrive à passer le cap de cette agressivité » démarre Obraniak dans L'Equipe du Soir.
Lucas Chevalier a encore besoin de temps
Ces dernières années, Lucas Chevalier a connu une belle progression et il a encore besoin de temps pour faire parler son talent dans une telle équipe. Du côté du PSG, on ne tire pas encore la sonnette d'alarme. « Avec le LOSC, l’action de Luis Diaz quand il a le ballon, il serait monté comme un fou pour réduire l’angle. Là, je vois des ballons boxés du poing, mais ça n’existait jamais chez lui, il était aérien. Il y a une perte de confiance, les questions se posent. Mais je pense qu’il a le cran et le caractère pour passer cette étape là (...) Il est un peu tôt pour lui tomber dessus » poursuit Ludovic Obraniak.