Polémique raciste : Le PSG convoque Lucas Chevalier !

Ce dimanche, Lucas Chevalier a créé la polémique en likant une publication Instagram s’apparentant au Rassemblement National. Si le gardien du PSG s’est justifié ce lundi, le portier de 24 ans a été convoqué afin de discuter de ce problème avec son club au cours d’une réunion.

Pointé du doigt pour sa piètre performance face à l’OL ce dimanche soir, Lucas Chevalier s’était retrouvé plus tôt dans la journée empêtré dans un drôle de scandale. La raison ? Le gardien du PSG a malencontreusement aimé une publication Instagram en faveur du Rassemblement National.

Lucas Chevalier s’explique « J’ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et que au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde », s’est défendu Lucas Chevalier sur Instagram.