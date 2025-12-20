Achraf Hakimi : Le coup de pression inattendu !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Maroc va disputer le match d’ouverture de la CAN contre les Comores. Les partenaires d’Achraf Hakimi sont les grands favoris de la compétition mais à en croire l’international comorien Akim Abdallah, la pression sera sur les épaules des Lions de l’Atlas. Il faut dire qu’à domicile, les hommes de Walid Regragui n’ont pas le droit de décevoir.

Avant la Coupe du monde dans quelques mois, c’est une autre compétition à laquelle vont avoir droit les fans de football. Ce dimanche débute officiellement la CAN et le pays hôte le Maroc reçoit les Comores pour le match d’ouverture tant attendu. Une rencontre pour laquelle les compatriotes d’Achraf Hakimi sont favoris.

« On n’a pas du tout peur » Le Maroc ne devra toutefois pas prendre à la légère cette équipe des Comores. À en croire Akim Abdallah, international comorien et joueur de Guingamp, la pression n’est pas sur les épaules de ses compatriotes, bien au contraire. « On n’a pas du tout peur, voilà. Le groupe est en pleine forme. On est une équipe très humble, on a beaucoup d’humilité. Certes, c’est le match d’ouverture, mais je pense que la pression ne sera pas pour nous, elle sera plus de leur côté. Nous, on va jouer notre football, et après, on verra le résultat à la fin », a déclaré le latéral de 28 ans à Foot Mercato.