Il passe de RMC à l'OM : C'est officiel !

C'est officiel depuis soir, Federico Balzaretti est le nouveau directeur sportif adjoint de l'OM. L'ancien défenseur italien présente toutefois l'avantage de maitriser le français à la perfection, mais ce sera seulement le deuxième fois qu'il travaille en France. La première fois, c'était en tant que consultant pour RMC Sport.
Depuis plusieurs années, l'OM est déterminé à renforcer son organigramme sous l'impulsion du président Pablo Longoria, mais également du directeur sportif Medhi Benatia. Ce dernier a d'ailleurs bouclé la venue de l'un de ses proches.
Balzaretti débarque à l'OM
En effet, samedi, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé la signature de Federico Balzaretti. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia », explique le club phocéen qui précise que l'Italien « aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club ».
Une seconde expérience en France après... RMC Sport !
En plus d'être proche de Medhi Benatia, avec lequel il a évolué à l'AS Roma, Federico Balzaretti présent également l'avantage de parfaitement maitriser le français. Et pour cause, avant de signer à l'OM, l'Italien avait déjà travaillé en France. En effet, après sa carrière, il avait endossé le rôle de consultant sur RMC Sport pour les soirées de Ligue des champions. Son deuxième poste en France sera donc à l'OM.