Il passe de RMC à l'OM : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis soir, Federico Balzaretti est le nouveau directeur sportif adjoint de l'OM. L'ancien défenseur italien présente toutefois l'avantage de maitriser le français à la perfection, mais ce sera seulement le deuxième fois qu'il travaille en France. La première fois, c'était en tant que consultant pour RMC Sport.

Depuis plusieurs années, l'OM est déterminé à renforcer son organigramme sous l'impulsion du président Pablo Longoria, mais également du directeur sportif Medhi Benatia. Ce dernier a d'ailleurs bouclé la venue de l'un de ses proches.

Balzaretti débarque à l'OM En effet, samedi, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé la signature de Federico Balzaretti. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia », explique le club phocéen qui précise que l'Italien « aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club ».