OM - De Zerbi boucle un transfert : La grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM à l'été 2020, Maxime Lopez devait se trouver un nouveau point de chute, et Roberto De Zerbi avait décidé de miser sur le milieu de terrain alors qu'il entraînait Sassuolo à cette époque. Lopez se livre sur les coulisses de ce deal avec le coach italien.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM au terme de la saison 2019-2020, Maxime Lopez (27 ans) avait donc été contraint de se trouver un nouveau point de chute. Le milieu de terrain, pur produit issu du centre de formation marseillais, a rapidement été contacté par un certain... Roberto De Zerbi, coach de Sassuolo à l'époque. Et le technicien italien a réussi à convaincre le minot de l'OM.

« Viens en Italie, tu vas te régaler » « Comment De Zerbi a fait pour m’attirer à Sassuolo ? Je vais être très honnête, je connaissais le club, mais je ne connaissais aucun joueur et le coach, je ne le connaissais vraiment pas. C’est le soir de mon dernier match contre Lyon, il m’appelle, il me dit : “Viens en Italie, tu vas te régaler. Je ne supporte pas de te voir jouer attaquant droit, t’as rien à faire là.” Du coup j’arrive en Italie et je tombe sur Roberto De Zerbi. Ma plus belle saison footballistique a été avec lui », confie Maxime Lopez dans l'émission Détective Mathoux, sur Canal +.