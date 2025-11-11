Après quatre ans d'attente, l'OM le fait enfin signer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, c'est l'amour fou depuis sa prise de fonctions à la fin du mois de juin 2024. Toutefois, son attirance pour l'OM remonte à quelques années comme cela a été dévoilé par Maxime Lopez, son ex-joueur à Sassuolo à l'occasion d'une interview du milieu de terrain du Paris FC à Canal+.

Roberto De Zerbi n'a pas raté son coup. Au terme de sa deuxième saison sur le banc de touche de Brighton, son aventure avec les Seagulls prenait fin. Le club anglais annonçait en mai 2024 le dénouement de sa collaboration avec De Zerbi. Le moment idoine pour l'Italien pour prendre les rênes de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Un souhait qui l'habitait depuis près de deux ans désormais.

Roberto De Zerbi parlait déjà de l'OM à Maxime Lopez Maxime Lopez a côtoyé Roberto De Zerbi l'espace d'une saison à Sassuolo en 2020/2021. Le courant est tout de suite passé avec le coach italien qui se trouvait déjà être fan de ce que représente l'OM. « Il vous parle déjà de Marseille à l'époque et est déjà fasciné par l'OM ? Oui. L'OM c'est un club qui fascine tout le monde, parce qu'il y a une histoire, un truc incroyable dans cette ville. Le coach a ce caractère du Sud, c'est un sanguin. Je lui ai toujours dit : « tu as tout pour aller là-bas »».