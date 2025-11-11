Transfert d’un grand attaquant : La signature qui va dégoûter le PSG !

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG pourrait bien mettre la main sur un nouveau buteur. Le nom de Julian Alvarez a récemment été évoqué. L’Atlético de Madrid refuserait toutefois de laisser filer son attaquant de pointe. Les Colchoneros auraient ainsi prévu une prolongation pour convaincre l’international argentin de poursuivre l’aventure dans la capitale espagnole.

Depuis le début de saison, le PSG enchaîne les pépins physiques plus ou moins graves qui déciment son effectif. Le club de la capitale aurait donc prévu de profiter du mercato hivernal pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Un nouvel attaquant pourrait ainsi débarquer chez les Rouge-et-Bleu en janvier. La direction parisienne semble d’ailleurs avoir activé une grosse piste sur le marché des transferts.

Julian Alvarez encore ciblé par le PSG ? Julian Alvarez est en effet évoqué du côté du PSG ces derniers jours. L’international argentin semble avoir le profil idéal pour s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique. Le champion du monde 2022 réalise d’ailleurs une bonne première partie de saison avec l’Atlético de Madrid (9 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues).