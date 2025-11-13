Zidane appelle deux proches : Son retour est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Immense favori à la succession de Didier Deschamps, dont il est le seul candidat, Zinedine Zidane se rapproche d'un grand retour sur un banc. En effet, Zizou sera selon toute vraisemblance le prochain sélectionneur de l'équipe de France, et la tendance se confirme puisqu'il aurait même déjà prévu de débarquer avec deux proches.

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane devrait bel et bien être le futur sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions après le Mondial, et Zizou attend le poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid.

Msaidie et Bettoni avec Zidane en équipe de France ? Et selon les informations de Mundo Deportivo, tout est bouclé au sein de la Fédération Française de Football qui tient déjà un accord avec Zinedine Zidane. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà choisi les deux premières personnes qui l'accompagneront. Sans surprise, David Bettoni, qui était son adjoint au Real Madrid, le sera toujours en Bleus. Le second nom est moins connu, mais Hamidou Msaidie avait une importance cruciale auprès de l'effectif merengue qu'il côtoyait au quotidien. Très apprécié des joueurs, il occupait plusieurs fonctions auprès d'eux comme celles de psychologue ou encore de soutien technique.