Zidane appelle deux proches : Son retour est imminent !

Immense favori à la succession de Didier Deschamps, dont il est le seul candidat, Zinedine Zidane se rapproche d'un grand retour sur un banc. En effet, Zizou sera selon toute vraisemblance le prochain sélectionneur de l'équipe de France, et la tendance se confirme puisqu'il aurait même déjà prévu de débarquer avec deux proches.
C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane devrait bel et bien être le futur sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions après le Mondial, et Zizou attend le poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid.
Msaidie et Bettoni avec Zidane en équipe de France ?
Et selon les informations de Mundo Deportivo, tout est bouclé au sein de la Fédération Française de Football qui tient déjà un accord avec Zinedine Zidane. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà choisi les deux premières personnes qui l'accompagneront. Sans surprise, David Bettoni, qui était son adjoint au Real Madrid, le sera toujours en Bleus. Le second nom est moins connu, mais Hamidou Msaidie avait une importance cruciale auprès de l'effectif merengue qu'il côtoyait au quotidien. Très apprécié des joueurs, il occupait plusieurs fonctions auprès d'eux comme celles de psychologue ou encore de soutien technique.
Bettoni confirme la volonté de Zidane
Il y a quelques jours, David Bettoni confirmait d'ailleurs que Zinedine Zidane était prêt à prendre le poste de sélectionneur : « Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, "j’aimerais bien entrainer l’équipe de France". Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit : "moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur" ».