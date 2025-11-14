«La bonne nouvelle», le prochain crack du PSG annoncé par Laure Boulleau !

Malheureusement pour le PSG, Achraf Hakimi va être absent de longues semaines. N'ayant pas recruté de doublure à l'été, Luis Enrique doit donc faire avec ce qu'il a actuellement. Et si c'était l'occasion de faire confiance à la jeunesse ? Alors que David Boly pourrait avoir sa chance, Laure Boulleau est dithyrambique à l'égard du nouveau crack du PSG.
Dans le groupe du PSG ce dimanche pour affronter l'OL, David Boly profite de l'absence d'Achraf Hakimi pour être appelé par Luis Enrique. A 16 ans, l'arrière droit est le nouveau phénomène du club de la capitale. Alors qu'on l'annonce déjà comme le potentiel successeur de l'international marocain, Laure Boulleau a annoncé du lourd avec Boly.
« C'est un bon latéral droit »
Si David Boly est encore inconnu du grand public, Laure Boulleau s'est exprimée sur le jeune latéral du PSG. Lors du Canal Football Club, elle a ainsi confié : « Je sais qu'il est encore un peu jeune, il y a un arrière droit qui arrive, c'est la bonne nouvelle pour le PSG. Il s'appelle David Boly, il a 16 ans. C'est un bon latéral droit et je pense qu'il a le profil, comme Mayulu, pour intégrer le groupe dans les années à venir ».
« Peut-être le futur latéral droit de l’équipe de France »
Récemment, c'est Hugo Delom, journaliste L'Equipe, qui annonçait du lourd à propos de David Boly, expliquant : « Je n’ai pas envie d’aller trop vite, je suis assez mesuré, mais là j’ai envie de vous dire qu’on vous présente peut-être le futur latéral droit de l’équipe de France. Tout simplement. La première fois qu’on la vu, c’était au Tournoi du Val de Marne, il y a un an. On a vu un joueur déjà impressionnant à son âge. Ce qui marque les observateurs et les scouts, c’est sa puissance, sa vitesse, sa capacité à répéter les courses. Il est capable de rattraper des coups défensivement. Il a toutes les aptitudes du poste pour le haut niveau ».