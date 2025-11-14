Lamine Yamal : Il annonce la fin !

Amadou Diawara

Lamine Yamal éclabousse de sa classe la planète football. D'ailleurs, la star du FC Barcelone a été classée deuxième au Ballon d'Or 2025, derrière Ousmane Dembélé. Toutefois, à en croire Javier Clemente, Lamine Yamal pourrait voir sa carrière se terminer plus tôt que prévu, et ce, s'il ne règle pas ses problèmes extra-sportifs au plus vite.

Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète football. Etincelant lors de la saison 2024-2025, le numéro 10 du FC Barcelone a même été classé deuxième au Ballon d'Or, derrière Ousmane Dembélé (PSG). Toutefois, Lamine Yamal doit régler ses soucis extra-sportifs au plus vite s'il veut performer au plus haut niveau sur le long terme. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Javier Clemente dans l'émission Què T’hi Jugues de la Cadena SER.

«Il ne fera pas long feu» « En tant que joueur, il est très bon, mais le problème est que s’il ne se comporte pas correctement dans sa vie personnelle en tant que sportif, il ne fera pas long feu. C’est évident. On ne le lui permettra pas. Il fait des choses brillantes, mais ses adversaires savent déjà comment il joue, ils savent comment le contrer. Ils savent que c’est un joueur qu’il ne faut pas laisser jouer, car il est tellement doué qu’il peut faire beaucoup de choses », a déclaré Javier Clemente, avant d'en remettre une couche.