Lamine Yamal avec Vinicius Jr : La relation inattendue !

Coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid, Dean Huijsen l’est également avec Lamine Yamal en sélection. Si les deux ailiers évoluant dans les deux clubs ennemis n’ont à priori pas grand-chose en commun, le défenseur central espagnol lui, a affirmé le contraire en conférence de presse dans une déclaration inattendue.

Il y a peu, le Classico ayant opposé le Real Madrid au FC Barcelone a laissé des traces. Durant la rencontre, Vinicius Jr s’est notamment pris le bec avec Lamine Yamal. Dans des images captées par la télévision espagnole, le Brésilien aurait notamment lâché au prodige du Barça : « Que des passes en retrait, que des passes en retrait », et ce en pleine rencontre.

Dean Huijsen côtoie les deux stars Évoluant dans deux clubs ennemis, Vinicius Jr et Lamine Yamal n’ont à priori, rien en commun. Cependant, ce n’est pas l’avis de Dean Huijsen. Coéquipier du Brésilien en club et de l’Espagnol en sélection, le défenseur central a poussé un petit coup de gueule ce jeudi en conférence de presse affirmant qu’aucun des deux ne pouvait être tranquille.