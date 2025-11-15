Hakimi - Dembélé : Coup de théâtre au PSG !

Alexis Brunet

Depuis le match face au Bayern Munich, le PSG doit faire sans Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé qui sont tous blessés. Le club de la capitale espère les retrouver rapidement sur les terrains, mais après il faudra encore que ces trois joueurs retrouvent leur meilleur niveau et le contexte parisien ne devrait pas leur faciliter la tâche.

Le 4 novembre dernier, le PSG et le Bayern Munich s’affrontaient au Parc des princes pour un immense choc de Ligue des champions. Ce sont finalement les Bavarois qui se sont imposés sur le score de 2-1, mais les Parisiens ont perdu plus qu’un match. Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé se sont tous les trois blessés.

Hakimi pourrait manquer la CAN Le PSG a donc perdu trois joueurs très importants, d’autant que certains pourraient être absents pendant longtemps. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi pour qui un risque existe qu’il loupe la CAN. Le cas d’Ousmane Dembélé devra également être particulièrement scruté car ce dernier s’était déjà blessé en début de saison et il a la réputation d’être assez fragile physiquement.