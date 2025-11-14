Toni Kroos au PSG ? Il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En Allemagne, le tout jeune milieu de terrain du Hertha Berlin Kennet Eichhorn est déjà considéré par beaucoup comme le nouveau Toni Kroos. Le crack né en 2009 est dans le viseur du PSG, qui espère pouvoir battre la concurrence dans ce dossier. Néanmoins, la comparaison avec la légende du Real Madrid n’est pas encore totalement validée.

Le nom de Kennet Eichhorn commence tout doucement à faire parler de lui. Né en 2009, le milieu de terrain allemand a fait ses débuts en équipe première du côté de l’Hertha Berlin. Âgé de seulement 16 ans, Eichhorn semble doté d’un énorme potentiel, et attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens comme le PSG selon la presse allemande.

Le PSG lorgne le nouveau Toni Kroos En Allemagne, Kennet Eichhorn est déjà considéré comme le nouveau Toni Kroos de par son style de jeu. Mais pour le compte X Data’Scout, cette comparaison ne correspond pas forcément aux qualités du crack allemand.