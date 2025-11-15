Mbappé avec Rabiot : Le départ déjà annoncé !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à cette victoire, les Bleus de Didier Deschamps disputeront la prochaine Coupe du Monde, organisée en Amérique du Nord. Faisant partie des hommes forts du sélectionneur tricolore, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot seront du voyage, à moins d'une blessure.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Grâce à leur carton au Parc des Princes (4-0), les hommes de Didier Deschamps iront en Amérique du Nord cet été. Le Mondial étant organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Mondial 2026 : La France est mathématiquement qualifiée Selon les informations de L'Equipe, Didier Deschamps a déjà une idée bien précise des joueurs qu'il va convoquer pour la Coupe du Monde 2026. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France aurait déjà choisi 16 noms sur les 26.