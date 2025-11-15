Achraf Hakimi : L’annonce très rassurante pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une grave entorse de la cheville après avoir été taclé par Luis Diaz, Achraf Hakimi ne devrait pas rejouer avant 2026 avec le PSG. Néanmoins, onze jours après sa terrible blessure, le Marocain s’est déjà remis au travail en salle, comme il l’a dévoilé ce samedi sur ses réseaux sociaux.

Le PSG a perdu l’un de ses éléments les plus importants. Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi subissait une grave entorse de la cheville après avoir été sévèrement taclé par le Colombien Luis Diaz. Résultat, le Marocain sera absent six semaines, et devrait manquer le début de la CAN avec les Lions de l’Atlas.

Hakimi, une course contre-la-montre Achraf Hakimi ne rejouera pas avant 2026 avec le PSG, qui va devoir composer sans véritable remplaçant au poste de latéral droit. Si le mercato hivernal pourrait résoudre ce problème, Hakimi lui, ne lâche rien. Capitaine du Maroc, le joueur de 27 ans souhaite absolument être remis afin de pouvoir être performant pour la CAN organisée dans son pays.