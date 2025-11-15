Daniel Riolo : «Je le kiffe», le coup de coeur au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo s'est montré particulièrement virulent envers plusieurs figures fortes du PSG ces dernières années. Que ce soit l'ex-milieu de terrain Marco Verratti, l'entraîneur Luis Enrique voire même le président Nasser Al-Khelaïfi. Il y a une personne de l'organigramme parisien que l'éditorialiste de RMC apprécie tout particulièrement : Luis Campos. Il raconte.

Le 10 juin 2022, le PSG annonçait le successeur de Leonardo, de manière officielle. Luis Campos héritait de la section sportive du Paris Saint-Germain avec comme intitulé : conseiller football. En mai dernier, le dirigeant portugais a été prolongé jusqu'en 2030. En l'espace de trois ans, Campos a pu attirer des joueurs clés dans le système de Luis Enrique, qu'il a lui-même choisi en 2023, comme Vitinha, Joao Neves, Willian Pacho, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué.

«Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent» Passionné par le PSG depuis des années, Daniel Riolo est la tête d'affiche de l'After Foot qui fête ses 20 ans cette saison. L'éditorialiste de RMC a également écrit un nouveau livre : Le football selon moi, était de passage dans 100% PSG avec Pia Clemens sur Ici Paris. L'occasion pour lui de déclarer sa flamme à Luis Campos qu'il a rencontré en décembre dernier chez lui. « Luis Campos ? Déjà, je le kiffe. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent. Qui connaît très bien le football et dont on sous-estime le rôle qu'il a eu dans le succès de l'année dernière (ndlr la Ligue des champions). »