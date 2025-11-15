PSG : Sans Dembélé, Deschamps prend une décision radicale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, toujours diminué physiquement, Didier Deschamps a décidé de faire appel à trois joueurs du PSG pour ce rassemblement international de novembre. Le sélectionneur des Bleus a appelé en plus de Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Lucas Chevalier, et Warren Zaïre-Emery, qui devraient tous trois être titulaires face à l’Azerbaïdjan ce dimanche.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de plusieurs joueurs représentants l’équipe de France. Seulement, avec les blessures actuelles de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps a fait appel à quatre d’entre eux pour le rassemblement de novembre.

Seul Barcola a démarré contre l’Ukraine Jeudi soir face à l’Ukraine dans ce qui aura été le match de la qualification pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, le sélectionneur français a décidé de titulariser uniquement Bradley Barcola du côté du PSG. Warren Zaïre-Emery lui, est entré en jeu en fin de rencontre. Mais alors que la qualification est en poche, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, et Zaïre-Emery pourrait grappiller du temps de jeu.