Un joueur du PSG change d'équipe, la décision que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Ibrahim Mbaye a décidé de répondre favorablement à l'appel du Sénégal. A seulement 17 ans, le crack du PSG a choisi les Lions de la Teranga pour sa carrière internationale. Pourtant, ses proches lui ont conseillé de prendre son temps avant de faire un choix final.

Alors que Luis Enrique est fan de lui, Ibrahim Mbaye enchaine les rencontres avec le PSG cette saison. Ce qui n'a pas échappé au Sénégal. En effet, Pape Thiaw a convoqué le crack de 17 ans pour ce rassemblement des Lions de la Teranga. Et à la surprise générale, Ibrahim Mbaye a répondu favorablement à son appel.

PSG : Ibrahim Mbaye a choisi le Sénégal Interrogé la semaine dernière, Pape Thiaw a lâché ses vérités sur le choix d'Ibrahim Mbaye de défendre les couleurs du Sénégal, et ce, après avoir évolué avec les U16, les U17, les U18 et les U20 de la France. « Ibrahim Mbaye n’a pas eu besoin d’être convaincu. Quand le choix vient du joueur, c’est toujours plus facile. Pour certains, je pense qu’il faudra se déplacer, rencontrer les parents et leur présenter le projet. Ici, c’est un choix du cœur : Ibrahim a toujours voulu jouer pour le Sénégal », a confié le sélectionneur des Lions de la Teranga.