Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Kolo Muani !

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été éjecté par le PSG lors du dernier mercato estival. Pour se relancer, l'attaquant de 26 ans a été prêté sans option d'achat à Tottenham. Supposé revenir à Paris le 30 juin, Randal Kolo Muani pourrait finalement rentrer plus tard que prévu, et ce, pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France.
Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant de 26 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison à Tottenham.
PSG : Kolo Muani est prêté à Tottenham jusqu'au 30 juin
Alors que le PSG et Tottenham n'ont pas inclus d'option d'achat dans l'opération, Randal Kolo Muani est supposé revenir à Paris le 30 juin. Toutefois, son retour dans la capitale française pourrait être retardé.
Kolo Muani : Un séjour en Amérique, avant de revenir à Paris
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Randal Kolo Muani sera convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 s'il parvient à enchainer avec Tottenham cette saison. Dans un tel scénario, l'international français ira donc en Amérique du Nord avant de faire son retour au PSG. Pour rappel, le Mondial se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.