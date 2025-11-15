Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Kolo Muani !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été éjecté par le PSG lors du dernier mercato estival. Pour se relancer, l'attaquant de 26 ans a été prêté sans option d'achat à Tottenham. Supposé revenir à Paris le 30 juin, Randal Kolo Muani pourrait finalement rentrer plus tard que prévu, et ce, pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant de 26 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison à Tottenham.

