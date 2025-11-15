Mercato - PSG : Un joueur de l’équipe de France prépare sa grande annonce !

A l’instar de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté est lui aussi en fin de contrat. L’international français pourrait donc quitter librement Liverpool à l’issue de la saison. De quoi forcément intéresser du monde et c’est ainsi qu’il a notamment été question d’un intérêt du PSG. Alors que les rumeurs son nombreuses à propos de son avenir, Konaté a fait un point ce samedi.
Désormais, le PSG ne dit pas non pour attirer des joueurs français à son effectif. C’est ainsi que le club de la capitale serait notamment sur les traces de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Les deux internationaux sont en fin de contrat, respectivement avec le Bayern Munich et Liverpool. Par conséquent, il y a un gros coup à faire pour le PSG, qui peut les avoir pour 0€.
« Je ne sais pas d'où sort cette info… »
Quid alors de l’avenir d’Ibrahima Konaté ? Aujourd’hui à Liverpool, le défenseur central de 26 ans s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse. Répondant alors à certaines rumeurs à son sujet, Konaté a fait savoir : « J'ai vu énormément de choses (sourire) ! Liverpool m'aurait fait une nouvelle offre, je ne sais pas d'où sort cette info… ».
« J'espère que ma décision sera prise très prochainement »
Tout est donc aujourd’hui possible pour Ibrahima Konaté. Celui qu’on annonce donc dans les petits papiers du PSG a ensuite ajouté : « Mes agents continuent de discuter avec Liverpool. J'espère que ma décision sera prise très prochainement pour pouvoir l’annoncer ».