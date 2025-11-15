Transfert au PSG : Il rêve de remplacer Hakimi, l'annonce fracassante !

Amadou Diawara

Pour suppléer Achraf Hakimi, la direction du PSG aurait coché le nom de Daniel Muñoz, et ce, en vue du prochain mercato hivernal. Conscient de l'intérêt du club parisien, le latéral droit de Crystal Palace a avoué que défendre les couleurs rouge et bleu serait un rêve pour lui.

Ayant joué un nombre incalculable de matchs ces derniers mois, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern. Alors que l'international marocain devrait disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dès son retour de blessure, la direction du PSG sera en quête d'un nouveau latéral droit pour l'épauler.

Le PSG veut recruter Daniel Muñoz Pour suppléer Achraf Hakimi, le PSG penserait à recruter Daniel Muñoz - sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Crystal Palace - lors du prochain mercato hivernal. Cela tombe plutôt bien, puisque l'international colombien rêve de jouer à Paris.