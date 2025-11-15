Transfert au PSG : Il rêve de remplacer Hakimi, l'annonce fracassante !

Pour suppléer Achraf Hakimi, la direction du PSG aurait coché le nom de Daniel Muñoz, et ce, en vue du prochain mercato hivernal. Conscient de l'intérêt du club parisien, le latéral droit de Crystal Palace a avoué que défendre les couleurs rouge et bleu serait un rêve pour lui.
Ayant joué un nombre incalculable de matchs ces derniers mois, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern. Alors que l'international marocain devrait disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dès son retour de blessure, la direction du PSG sera en quête d'un nouveau latéral droit pour l'épauler.
Le PSG veut recruter Daniel Muñoz
Pour suppléer Achraf Hakimi, le PSG penserait à recruter Daniel Muñoz - sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Crystal Palace - lors du prochain mercato hivernal. Cela tombe plutôt bien, puisque l'international colombien rêve de jouer à Paris.
«Jouer pour le PSG serait un rêve»
« On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale », a avoué Daniel Muñoz, qui est actuellement avec la sélection colombienne. Les propos du joueur de 29 ans sont rapportés par Foot Mercato.