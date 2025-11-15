Mercato : L’entraîneur de l’OM appelle un Parisien, la révélation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur formé au PSG, Youssouf Mulumbu aurait pu rejoindre la liste de ces joueurs qui ont joué pour le club de la capitale et pour l'OM. L'ancien international congolais révèle qu'il aurait pu signer dans le club de la cité phocéenne à un moment, des années après son départ du PSG. Mais cela n'a jamais abouti.

Après son départ du PSG en 2009, Youssouf Mulumbu a connu une belle carrière en Angleterre puisqu'il a joué à West Bromwich et à Norwich. C'est justement lors de son parcours dans ce dernier club que sa carrière aurait pu prendre un tournant différent. Franck Passi, entraîneur de l'OM à l'époque, avait pensé à lui pour son recrutement.

Un Parisien a failli rejoindre l'OM Bien qu'il ait été formé au PSG, Youssouf Mulumbu semblait très intéressé par cet éventuel recrutement à l'OM, qui n'a jamais eu lieu finalement. « Il y a une anecdote où je suis à Norwich et Franck Passi m’appelle pour savoir si je serais intéressé par l’Olympique de Marseille. J’étais tellement excité que j’ai partagé la nouvelle à un journaliste et l’info sort un peu de partout alors que ça devait rester secret. Il y a une histoire d’agents qui se mêle à tout ça et, par la suite, l’affaire capote par ma faute. Ça m’aurait plu » dit-il dans un entretien à Top Mercato.