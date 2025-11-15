Mercato : L’entraîneur de l’OM appelle un Parisien, la révélation !

Ancien joueur formé au PSG, Youssouf Mulumbu aurait pu rejoindre la liste de ces joueurs qui ont joué pour le club de la capitale et pour l'OM. L'ancien international congolais révèle qu'il aurait pu signer dans le club de la cité phocéenne à un moment, des années après son départ du PSG. Mais cela n'a jamais abouti.
Après son départ du PSG en 2009, Youssouf Mulumbu a connu une belle carrière en Angleterre puisqu'il a joué à West Bromwich et à Norwich. C'est justement lors de son parcours dans ce dernier club que sa carrière aurait pu prendre un tournant différent. Franck Passi, entraîneur de l'OM à l'époque, avait pensé à lui pour son recrutement.
Un Parisien a failli rejoindre l'OM
Bien qu'il ait été formé au PSG, Youssouf Mulumbu semblait très intéressé par cet éventuel recrutement à l'OM, qui n'a jamais eu lieu finalement. « Il y a une anecdote où je suis à Norwich et Franck Passi m’appelle pour savoir si je serais intéressé par l’Olympique de Marseille. J’étais tellement excité que j’ai partagé la nouvelle à un journaliste et l’info sort un peu de partout alors que ça devait rester secret. Il y a une histoire d’agents qui se mêle à tout ça et, par la suite, l’affaire capote par ma faute. Ça m’aurait plu » dit-il dans un entretien à Top Mercato.
« Ça aurait été bizarre en tant que parisien de cœur et de formation »
A 38 ans, Youssouf Mulumbu a maintenant arrêté sa carrière et son dernier club était l'US Orléans en 2024. Un retour en France beaucoup plus tôt lui aurait peut-être permis une plus grande exposition. « Ça aurait été bizarre en tant que parisien de cœur et de formation. Mais c’est un challenge qui m’aurait plu à l’époque. Il aurait fallu que je m’adapte bien sûr, mais ça aurait été intéressant que je revienne en France » avoue-t-il.