OM : Pavard va provoquer un départ au PSG ?

Amadou Diawara

Alors que la France s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, Lucas Hernandez est en concurrence avec Benjamin Pavard et Loïc Badé pour la quatrième place en tant que défenseur central. Alors que le joueur de l'OM pourrait être convoqué en tant que latéral droit, la star du PSG voit ses chances d'être du voyage en Amérique du Nord augmenter.

Si elle se déplace en Azerbaïdjan ce dimanche, l'équipe de France est déjà mathématiquement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Conscient de la situation, Didier Deschamps aurait déjà choisi 16 noms sur 26 pour cette compétition.

Equipe de France : Pavard est prêt à rejouer latéral droit A en croire L'Equipe, Didier Deschamps compterait miser sur Lucas Chevalier, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise et Kylian Mbappé pour la prochaine Coupe du Monde. A moins d'une blessure, ils devraient donc tous figurer dans la liste du sélectionneur de l'équipe de France.