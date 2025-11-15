Transfert à Paris : N’Golo Kanté sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, N’Golo Kanté évolue en Arabie saoudite aux côtés de Karim Benzema à Al-Ittihad. Mais voilà que l’ancien joueur du SM Caen pourrait faire son retour dans le championnat de France prochainement. En effet, différentes rumeurs annoncent Kanté dans le viseur notamment du Paris FC. La question a alors été posée directement au principal intéressé.

Révélé aux yeux du grand public sous le maillot du SM Caen, N’Golo Kanté fait depuis 2015 sa carrière loin de la France. Ayant d’abord évolué à Leicester puis à Chelsea, le champion du monde joue en Arabie saoudite depuis 2023. Actuellement à Al-Ittihad, le milieu de terrain pourrait toutefois raviver la flamme avec la Ligue 1. En effet, un retour de Kanté dans l’Hexagone fait l’objet de nombreuses rumeurs dernièrement.

« On verra ce qui se présente après » N’Golo Kanté est notamment associé au Paris FC pour la suite de sa carrière. Quid de cette possibilité ? L’international français s’est exprimé sur le sujet au micro de Téléfoot, faisant alors savoir : « Un retour en France, ça m’a traversé l’esprit ? On est focus sur la saison avec Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après ».