PSG : Une nouvelle équipe pour Chevalier, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'équipe de France sera en déplacement en Azerbaïdjan, et ce, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Alors que les Bleus ont déjà validé leur ticket pour la compétition, Didier Deschamps va offrir sa première sélection à Lucas Chevalier.

Depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier participe à tous les rassemblements de l'équipe de France. Toutefois, le gardien du PSG n'a pas encore honoré sa première sélection en Bleu.

Azerbaïdjan-France : 1ère sélection pour Chevalier Alors que l'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a annoncé ce samedi après-midi que Lucas Chevalier allait jouer son premier match sous les couleurs tricolores ce dimanche. Pour rappel, les Bleus se déplacent en Azerbaïdjan pour la sixième et dernière journée des éliminatoires pour le Mondial en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada).