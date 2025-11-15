Kylian Mbappé s’enfuit, la grosse erreur annoncée !

Après sa très belle prestation face à l’Ukraine ce jeudi soir, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France. Annoncé touché à la cheville, l’attaquant de 26 ans a donc pris la fuite vers Madrid afin de passer des examens. Pour le journaliste Florent Gautreau, le comportement de ce dernier n’est pas exemplaire du tout.
L’équipe de France sans Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et passeur décisif jeudi contre l’Ukraine, le capitaine des Bleus ne sera pas de la partie pour le match contre l’Azerbaïdjan ce dimanche (18h). Annoncé douloureux au niveau de sa cheville, l’attaquant de 26 ans est rentré se faire soigner à Madrid.
Mbappé a commis une erreur en quittant les Bleus ?
Cependant, beaucoup estime qu’il s’agit-là qu’une façade afin de préserver Kylian Mbappé pour la suite de son aventure avec le Real Madrid. Pour le journaliste Florent Gautreau, Mbappé aurait dû afin de montrer l’exemple, se rendre avec l’équipe de France en Azerbaïdjan.
« En faisant cela, tu affirmes ton leadership »
« Un capitaine ne devrait pas faire cela ! Si Mbappé n’était pas le capitaine des Bleus, il n’y aurait aucun problème à le laisser tranquille pour ce long déplacement. Mais, c’est lui le capitaine, le boss auto-proclamé, et à ce titre, il aurait dû faire le déplacement, sans jouer, pour accompagner ses coéquipiers. En faisant cela, tu affirmes ton leadership, tu fais preuve d’abnégation et tu t’évites une polémique ! », écrit ce dernier sur X.