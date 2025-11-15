Kylian Mbappé s’enfuit, la grosse erreur annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sa très belle prestation face à l’Ukraine ce jeudi soir, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France. Annoncé touché à la cheville, l’attaquant de 26 ans a donc pris la fuite vers Madrid afin de passer des examens. Pour le journaliste Florent Gautreau, le comportement de ce dernier n’est pas exemplaire du tout.

L’équipe de France sans Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et passeur décisif jeudi contre l’Ukraine, le capitaine des Bleus ne sera pas de la partie pour le match contre l’Azerbaïdjan ce dimanche (18h). Annoncé douloureux au niveau de sa cheville, l’attaquant de 26 ans est rentré se faire soigner à Madrid.

Mbappé a commis une erreur en quittant les Bleus ? Cependant, beaucoup estime qu’il s’agit-là qu’une façade afin de préserver Kylian Mbappé pour la suite de son aventure avec le Real Madrid. Pour le journaliste Florent Gautreau, Mbappé aurait dû afin de montrer l’exemple, se rendre avec l’équipe de France en Azerbaïdjan.