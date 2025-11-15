«Je m’en bats les couil***» : L’insulte lâchée face à Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Surprise du début de saison en Premier League, Sunderland est actuellement 4ème du championnat d’Angleterre. Chez les Black Cats, on retrouve de nombreux joueurs francophones, en plus de l’entraîneur, Régis Le Bris. Forcément, tout le monde se met à la langue de Molière dans le vestiaire, de quoi donner lieu à des scènes insolites.

Sunderland est un club qui intrigue en ce moment. Le promu est la sensation de la Premier League et voilà que Laure Boulleau a fait le voyage en Angleterre pour percer le secret des Black Cats. A l'occasion de 24h de Boulleau, la consultante de Canal+ a vécu le quotidien de Régis Le Bris et ses joueurs. Et forcément, ça a beaucoup parlé français.

Ça parle français à Sunderland ! Aujourd’hui, à Sunderland, on retrouve de nombreux joueurs français et francophones comme Nordi Mukiele, Wilson Isidor ou encore Enzo Le Fée. Forcément, ils veulent mettre le reste du vestiaire du à la langue de Molière. C’est ainsi que face à Laure Boulleau, l’Anglais Chris Rigg a exposé ses connaissances en français, balançant : « Je m’en bats les couil*** ». De quoi alors faire halluciner Laure Boulleau.