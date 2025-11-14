Laure Boulleau : Le malaise avec les hommes

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande figure du Canal Football Club depuis son arrivée en 2018, Laure Boulleau remplit parfaitement son rôle de consultante selon Hervé Mathoux. Mais l’animateur de Canal + évoqué malgré tout un malaise récurrent avec les hommes pour l’ancienne joueuse du PSG…

En mai dernier, dans un large entretien accordé à L’EQUIPE et dans lequel il passait en revue toute son équipe du Canal Football Club sur Canal +, Hervé Mathoux évoquait notamment le cas Laure Boulleau. L’ancien latérale gauche du PSG et de l’équipe de France s’en sort parfaitement dans rôle qui s’avère pourtant être compliqué, notamment vis-à-vis des hommes comme l’explique en détail Mathoux.

« Elle prend beaucoup de coups » « Laure est pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c’est agréable parce qu’il y a du répondant, et toujours avec le sourire. Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot », indique Hervé Mathoux au sujet de Laure Boulleau.