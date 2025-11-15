Clash avec Kylian Mbappé : Booba en rajoute une couche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé n'a pas hésité à entrer en conflit avec le rappeur Orelsan en dénonçant les paroles de l'un de ses derniers titres, La Petite Voix. Une critique de la gestion du clan Mbappé à Caen y est dépeinte et si le rappeur dénonce une incompréhension de l'attaquant du Real Madrid, Booba a fini par se mêler à la polémique.

Sur les réseaux sociaux, Booba perd rarement une occasion de tacler Kylian Mbappé. Le rappeur des Hauts-de-Seine n'a pas hésité à revenir sur cette histoire entre l'attaquant du Real Madrid et Orelsan, alors que ce dernier avait été interrogé par L'Equipe à la suite des piques lancées par Mbappé.

Booba vole au secours d'Orelsan Taclé par Kylian Mbappé sûrement à tort, Orelsan a vu Booba lui adresser un message sur son compte X. « En gros si tu croises Mbappé et qu’il fait la tortue ninja il est cuit!!! C’est fort nan c’est vraiment fort!!! Mais en vrai si il aimait autant son club, il jouerait pour son club. C’est toi le bon. Et pour pas un rond » écrit-il.