Equipe de France : Surprise, un joueur veut faire mal à Deschamps !

Alexis Brunet

C’est désormais officiel, l’équipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde. Voilà une chose de faite et dans les prochains mois Didier Deschamps va devoir trouver son onze titulaire pour cette occasion. En concurrence avec Dayot Upamecano et William Saliba notamment en défense centrale, Ibrahima Konaté espère faire mal à la tête du sélectionneur.

L’été prochain, l’équipe de France sera de la partie pour la Coupe du monde. Les Bleus ont composté officiellement leur billet pour le Mondial jeudi soir en s’imposant contre l’Ukraine sur le score de 4-0. La prochaine mission de Didier Deschamps sera donc de trouver son onze titulaire pour la compétition et dans certains secteurs il y a encore des interrogations.

« Lui faire un mal de tête » En défense centrale, il semble y avoir trois places pour deux. Didier Deschamps devra trancher entre William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Interrogé par L’Équipe, le joueur de Liverpool espère bien donner mal à la tête à son sélectionneur au moment de faire son choix. « Franchement c’est une concurrence saine à côté parce qu’on a une très bonne relation les uns les autres. Mais on sait que tout le monde aujourd’hui veut sa part du gâteau pour le Mondial. Maintenant, je pense que le coach aura des choix à faire et notre seul objectif, c'est de lui faire un mal de tête. Et je pense que la performance individuelle et collective en club et la forme du moment, elle va être très importante pour pouvoir être titulaire lors du mondial. »